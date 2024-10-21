начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне КХЛ, 21.10.2024.

Последний матч: «Металлург Мг» — «Куньлунь Ред Стар» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Куньлунь Ред Стар» — «Металлург Мг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Металлург Мг»).

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