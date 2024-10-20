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    Виннипег — Питтсбург: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.10.2024 в 22:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Виннипег — Питтсбург

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Виннипег и Питтсбург начнут матч в 22:00 в регулярном сезоне НХЛ, 20.10.2024.

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    Последний матч: «Виннипег» — «Питтсбург» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Виннипег»).

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