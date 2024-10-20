В 03:00 20.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Баффало» — «Чикаго» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чикаго» — «Баффало». Коэффициент ставки — 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

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