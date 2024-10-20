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    Чикаго — Баффало: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.10.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Чикаго — Баффало

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 20.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Чикаго — Баффало в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Баффало» — «Чикаго» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чикаго» — «Баффало». Коэффициент ставки — 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чикаго — Баффало.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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