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    Колорадо — Анахайм: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.10.2024 в 04:00 начнется матч в НХЛ Колорадо — Анахайм

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:00 19.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Колорадо — Анахайм в НХЛ.

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    Последний матч: «Колорадо» — «Анахайм» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колорадо» — «Анахайм». Коэффициент ставки — 1.72.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колорадо — Анахайм.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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