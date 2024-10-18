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    Тампа-Бэй — Вегас: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.10.2024 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Тампа-Бэй — Вегас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Тампа-Бэй и Вегас начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 18.10.2024.

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    Последний матч: «Вегас» — «Тампа-Бэй» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Тампа-Бэй — Вегас.

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