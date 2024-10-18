В 02:00 18.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Монреаль» — «Лос-Анджелес» 0:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монреаль» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 2.26 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Лос-Анджелес»).

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