В 02:30 18.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Детройт»).

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