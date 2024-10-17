В 19:10 17.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Динамо Минск» — «Металлург Мг» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо Минск» — «Металлург Мг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Металлург Мг»).

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