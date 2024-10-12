Последний матч: «Ванкувер» — «Филадельфия» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ванкувер» — «Филадельфия». Коэффициент ставки — 3.14.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.
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