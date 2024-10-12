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    СКА — Автомобилист: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.10.2024 в 17:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ СКА — Автомобилист

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 17:00 12.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча СКА — Автомобилист в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «СКА» — «Автомобилист» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА» — «Автомобилист». Коэффициент ставки — 4.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча СКА — Автомобилист.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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