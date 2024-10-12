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    Каролина — Тампа-Бэй: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.10.2024 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Каролина — Тампа-Бэй

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Каролина и Тампа-Бэй начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 12.10.2024.

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    Последний матч: «Каролина» — «Тампа-Бэй» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Каролина» — «Тампа-Бэй». Коэффициент ставки — 2.23.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Тампа-Бэй.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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