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    Миннесота — Коламбус: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.10.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Миннесота — Коламбус

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 11.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Миннесота — Коламбус в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Коламбус» — «Миннесота» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Коламбус»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота — Коламбус.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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