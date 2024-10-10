ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ГоловинПопадание в яблочко. Головин пришелся ко двору в «Монако»
    Все новости спорта

    Эдмонтон — Виннипег: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.10.2024 в 05:00 начнется матч в НХЛ Эдмонтон — Виннипег

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 10.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Эдмонтон — Виннипег в НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Виннипег» — «Эдмонтон» 6:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Виннипег». Коэффициент ставки — 2.06.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Виннипег.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия покажет, кто в доме хозяин
  • Англия — Греция. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Ждем результативную ничью?
  • Италия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Догонит ли Австрия Норвегию?
  • Австрия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 10 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Англия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Австрия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Израиль — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Катар — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Соболенко — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андреева — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие