начнут матч в 18:00 в регулярном сезоне КХЛ, 09.10.2024.

Последний матч: «Сибирь» — «Лада» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лада» — «Сибирь». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сибирь»).

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