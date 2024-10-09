В 02:00 09.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Бостон» — «Флорида» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флорида» — «Бостон». Коэффициент ставки — 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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