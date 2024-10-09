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    Флорида — Бостон: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.10.2024 в 02:00 начнется матч в НХЛ Флорида — Бостон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 09.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Флорида — Бостон в НХЛ.

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    Последний матч: «Бостон» — «Флорида» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флорида» — «Бостон». Коэффициент ставки — 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Бостон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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