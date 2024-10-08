В 23:30 08.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Сент-Луис» — «Сиэтл» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл» — «Сент-Луис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Сиэтл»).

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