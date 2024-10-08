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    ЦСКА — Салават Юлаев: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.10.2024 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ ЦСКА — Салават Юлаев

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 08.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча ЦСКА — Салават Юлаев в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «Салават Юлаев» — «ЦСКА» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Салават Юлаев». Коэффициент ставки — 2.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «ЦСКА»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Салават Юлаев.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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