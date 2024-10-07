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    Торпедо — Куньлунь Ред Стар: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.10.2024 в 19:30 начнется матч в КХЛ Торпедо — Куньлунь Ред Стар

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Торпедо и Куньлунь Ред Стар начнут матч в 19:30 в КХЛ, 07.10.2024.

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    Последний матч: «Куньлунь Ред Стар» — «Торпедо» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Куньлунь Ред Стар.

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