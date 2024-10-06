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    Нефтехимик — Амур: смотреть онлайн в прямом эфире

    06.10.2024 в 17:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Нефтехимик — Амур

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нефтехимик и Амур начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 06.10.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Амур» — «Нефтехимик» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нефтехимик» — «Амур» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Нефтехимик»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нефтехимик — Амур.

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