В 15:00 05.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Сибирь» — «Автомобилист» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Автомобилист» — «Сибирь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Автомобилист»).

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