В 19:30 01.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Северсталь» — «Сочи» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сочи» — «Северсталь». Коэффициент ставки — 3.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:7.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:7 (победит «Северсталь»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сочи — Северсталь.

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