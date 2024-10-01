начнут матч в 17:00 в КХЛ, 01.10.2024.

Последний матч: «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Салават Юлаев»).

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