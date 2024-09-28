начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 28.09.2024.

Последний матч: «Спартак» — «ЦСКА» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 2.35.

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