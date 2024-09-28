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    Амур — Торпедо: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.09.2024 в 10:30 начнется матч в КХЛ Амур — Торпедо

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 10:30 28.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Амур — Торпедо в КХЛ.

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    Последний матч: «Амур» — «Торпедо» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Амур» — «Торпедо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Торпедо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Амур — Торпедо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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