ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Миралем ПьяничСтавка на «красно-синее». Миралем Пьянич завершает переход в ЦСКА
  • 16:23
    • В ЦСКА объявили о подписании контракта с Пьяничем
    Все новости спорта

    Куньлунь Ред Стар — Динамо Минск: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.09.2024 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Куньлунь Ред Стар — Динамо Минск

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 26.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Куньлунь Ред Стар — Динамо Минск в регулярном сезоне КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо Минск» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо Минск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Динамо Минск»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Куньлунь Ред Стар — Динамо Минск.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Тоттенхэм» разгромить «Карабах»?
  • «Тоттенхэм» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Прервет ли «Сельта» беспроигрышную серию «Атлетико»?
  • «Сельта» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Бешикташ» продлит свою серию без поражений?
  • «Аякс» — «Бешикташ». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рома — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Наполи — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие