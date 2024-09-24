ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос АлькарасЕвропейцы выиграли Кубок Лейвера, Касаткина пятый раз в сезоне дошла до финала, а Хачанов снова разочаровал
    Все новости спорта

    Адмирал — Витязь: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.09.2024 в 12:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Адмирал — Витязь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 12:30 24.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Адмирал — Витязь в регулярном сезоне КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Витязь» — «Адмирал» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Адмирал» — «Витязь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Витязь»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Адмирал — Витязь.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Споткнется ли «Реал» об «Алавес»?
  • «Реал» Мадрид — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Московское «Динамо» привезет победу из Казахстана?
  • «Барыс» — «Динамо» М. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Опустится ли «Севилья» к зоне вылета?
  • «Севилья» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €3 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо М
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Челси — Барроу
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.20
  • Прогноз на матч Мотидзуки — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Навоне — Дардери
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гирон — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие