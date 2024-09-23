В 17:00 23.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Салават Юлаев» — «Металлург Мг» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлург Мг» — «Салават Юлаев». Коэффициент ставки — 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Салават Юлаев»).

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