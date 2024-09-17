начнут матч в 15:30 в регулярном сезоне КХЛ, 17.09.2024.

Последний матч: «Сибирь» — «Нефтехимик» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Нефтехимик». Коэффициент ставки — 3.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Нефтехимик»).

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