Президент КХЛ: Лига смотрит на расширение во многие страны

Президент КХЛвысказался о возможном вступлении в лигу клуба из Азербайджана.

«Азербайджан? Мы не общались с Михаилом Дегтярёвым по этому поводу, такого разговора между нами не было. Лига смотрит на расширение во многие дружественные на данный момент страны. Но далеко не во всех этих странах есть дворцы, которые нам подходят.

Для расширения должна быть проведена тщательная работа, причём проведена заблаговременно до старта сезона. Его надо прорабатывать детально. Много что завязано в регламенте. Мы не хотим, чтобы такие вступления приводили к балласту в лиге. Это должно происходить для популяризации хоккея в лиге», — цитирует Морозова «Чемпионат».

Напомним, ранее азербайджанский клуб в КХЛ предложил министр спорта России Михаил Дегтярев.