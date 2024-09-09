ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон БрэдиБрэди прошел Бернса, Андраде уступила Силве. Обзор карда UFC Vegas 97
  • 18:47
    • «Авангард» победил «Ак Барс» в матче КХЛ
  • 17:56
    • «СЭ»: Кордоба не захотел переходить в «Спартак»
  • 15:18
    • «Сьон» объявил о переходе Антона Миранчука
  • 19:26
    • «Барыс» уступил «Амуру» с разгромным счетом
  • 19:11
    • В КХЛ может появиться клуб из Азербайджана
    Все новости спорта

    Витязь — Сочи: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.09.2024 в 19:00 начнется матч в КХЛ Витязь — Сочи

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Витязь и Сочи начнут матч в 19:00 в КХЛ, 09.09.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Витязь» — «Сочи» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Витязь» — «Сочи». Коэффициент ставки — 3.34.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Сочи»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Витязь — Сочи.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция исправится за неудачный старт
  • Франция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Команда Черчесова потерпит поражение?
  • Словения — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Скуадра Адзурра» выиграет и второй матч в Лиге наций
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Черногория — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Нидерланды — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Финляндия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Колумбия — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Албания — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие