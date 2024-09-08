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    Назаров: Видна возросшая конкуренция на старте сезона КХЛ

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    Российский специалист Андрей Назаров обратил внимание на тенденцию в первых турах стартовавшего чемпионата КХЛ.

    Андрей Назаров
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    Андрей Назаров

    «КХЛ радует нас яркими играми, красивых голов и комбинаций хватает, уже не обошлось без сенсаций. Желаю всем не получать травм. Главная особенность старта сезона: возросшая конкуренция. Видно, что каждое набранное очко будет на вес золота.

    Приятно, что в Москве зритель тоже ходит на хоккей. В столице любят большой спорт, а наш любимый город, отмечающий день рождения, является одним из крупнейших мегаполисов мира. Уже даже метро ходит до аэропорта!

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    • Многомиллионная армия москвичей, принимающая участие в проходящем голосовании, заставляет наших недругов с заразительным смехом сильно нервничать. Ведь они понимают: победа обязательно будет за нами», — сказал Назаров «Чемпионату».

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