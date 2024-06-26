В новом сезоне в КХЛ будут играть пять легионеров

Официальный сайт министерства спорта сообщил , что в новом сезоне в Континентальной хоккейной лиге одновременно на льду могут находиться пять иностранных хоккеистов.

«Общее количество спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации и заявленных от российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд в соответствии с регламентом такого спортивного соревнования, должно быть не более 5, в том числе не более 1 вратаря», — сказано в приказе.

Больше месяца назад на заседании руководства Федерации хоккея России было принято решение о возврате лимита на пять иностранных игроков для российских клубов КХЛ. В прошлом сезоне могло играть всего три легионера.