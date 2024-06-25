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    Флорида — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.06.2024 в 03:00 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Флорида — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 25.06.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Флорида — Эдмонтон в плей-офф Кубка Стэнли.

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    Последний матч: «Эдмонтон» — «Флорида» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Эдмонтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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