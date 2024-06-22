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    Эдмонтон — Флорида: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.06.2024 в 03:00 начнется матч в Кубке Стэнли Эдмонтон — Флорида

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 22.06.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Эдмонтон — Флорида в Кубке Стэнли.

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    Последний матч: «Флорида» — «Эдмонтон» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида». Коэффициент ставки — 1.94.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Флорида»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Флорида.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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