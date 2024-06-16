В 03:00 16.06.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч: «Эдмонтон» — «Флорида» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.58 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Флорида»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Флорида.

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