начнут матч в 03:00 в плей-офф Кубка Стэнли, 14.06.2024.

Последний матч: «Флорида» — «Эдмонтон» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида». Коэффициент ставки — 2.29 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Эдмонтон»).

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