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    Флорида — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.06.2024 в 03:00 начнется матч в Кубке Стэнли Флорида — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 11.06.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Флорида — Эдмонтон в Кубке Стэнли.

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    Последний матч: «Флорида» — «Эдмонтон» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Эдмонтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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