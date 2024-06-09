Последний матч: «Эдмонтон» — «Флорида» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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