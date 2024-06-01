начнут матч в 03:30 в плей-офф Кубка Стэнли, 01.06.2024.

Последний матч: «Эдмонтон» — «Даллас» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.23 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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