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    Эдмонтон — Даллас: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.05.2024 в 03:30 начнется матч в Кубке Стэнли Эдмонтон — Даллас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Эдмонтон и Даллас начнут матч в 03:30 в Кубке Стэнли, 28.05.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Даллас» — «Эдмонтон» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Даллас». Коэффициент ставки — 2.75.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Даллас»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Даллас.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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