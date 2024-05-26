ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Президент «Зенита» Александр МедведевНовый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит»
  • 18:43
    • Швеция победила Канаду и завоевала бронзовые медали
  • 18:38
    • ЦСКА вырвал победу у УНИКСа в первой игре финала плей-офф
  • 17:37
    • Алькарас разгромил соперника на старте «Ролан Гаррос»
  • 19:14
    • «Сельта» сыграла вничью с «Валенсией»
  • 19:05
    • «Саутгемптон» вернулся в АПЛ после победы над «Лидсом»
    Все новости спорта

    Швейцария — Чехия: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.05.2024 в 21:20 начнется матч в финале ЧМ-2024 по хоккею Швейцария — Чехия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Швейцарии Сборная Чехии
    Швейцария и Чехия начнут матч в 21:20 в финале ЧМ-2024 по хоккею, 26.05.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Швейцария» — «Чехия» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Чехия»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Чехия.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал ЧМ разочарует своей результативностью?
  • Чехия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Завершит ли «Барселона» сезон победой?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Забить получится не у всех?!
  • «Порту» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.13
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чехия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.80
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эмполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Фортуна — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  5.43
  • Экспресс дня 27 мая
  • Завтра в 21:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ботафого Сан-Паулу — Новоризонтино
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие