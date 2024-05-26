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    Даллас — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.05.2024 в 03:00 начнется матч в Кубке Стэнли Даллас — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 26.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Даллас — Эдмонтон в Кубке Стэнли.

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    Последний матч: «Даллас» — «Эдмонтон» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Даллас»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Эдмонтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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