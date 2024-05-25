В 15:20 25.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав полуфинале чемпионата мира по хоккею 2024 года.

Последний матч: «Чехия» — «Швеция» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Швеция» — «Чехия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Швеция»).

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