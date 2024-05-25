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    Швеция — Чехия: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.05.2024 в 15:20 начнется матч в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2024 года Швеция — Чехия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Швеции Сборная Чехии
    В 15:20 25.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Швеция — Чехия в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2024 года.

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    Последний матч: «Чехия» — «Швеция» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Швеция» — «Чехия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Швеция»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Швеция — Чехия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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