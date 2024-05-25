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    Канада — Швейцария: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.05.2024 в 19:20 начнется матч в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2024 года Канада — Швейцария

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Канады Сборная Швейцарии
    В 19:20 25.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Канада — Швейцария в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2024 года.

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    Последний матч: «Швейцария» — «Канада» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Канада» — «Швейцария». Коэффициент ставки — 1.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Канада»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Канада — Швейцария.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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