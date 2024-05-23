начнут матч в 21:20 в 1/4 финала ЧМ-2024 по хоккею, 23.05.2024.

Последний матч: «Швеция» — «Финляндия» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Швеция» — «Финляндия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Швеция»).

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