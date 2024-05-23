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    Канада — Словакия: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.05.2024 в 17:20 начнется матч в 1/4 финала ЧМ-2024 по хоккею Канада — Словакия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Канады Сборная Словакии
    Канада и Словакия начнут матч в 17:20 в 1/4 финала ЧМ-2024 по хоккею, 23.05.2024.

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    Последний матч: «Словакия» — «Канада» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Канада» — «Словакия». Коэффициент ставки — 2.02.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:3 (победит «Канада»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Канада — Словакия.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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