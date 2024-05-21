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    Швеция — Словакия: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.05.2024 в 21:20 начнется матч в группе B ЧМ-2024 по хоккею Швеция — Словакия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Швеции Сборная Словакии
    В 21:20 21.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Швеция — Словакия в группе B ЧМ-2024 по хоккею.

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    Последний матч: «Швеция» — «Словакия» 0:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Швеция» — «Словакия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Швеция»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Швеция — Словакия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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