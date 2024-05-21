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    Латвия — США: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.05.2024 в 17:20 начнется матч в группе B ЧМ-2024 по хоккею Латвия — США

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Латвии Сборная США
    Латвия и США начнут матч в 17:20 в группе B ЧМ-2024 по хоккею, 21.05.2024.

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    Последний матч: «США» — «Латвия» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Латвия» — «США» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «США»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Латвия — США.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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