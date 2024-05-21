В 17:20 21.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2024.

Последний матч: «Канада» — «Чехия» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Канада» — «Чехия». Коэффициент ставки — 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:3 (победит «Канада»).

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