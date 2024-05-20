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    Великобритания — Норвегия: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.05.2024 в 17:20 начнется матч в группе A чемпионата мира по хоккею-2024 Великобритания — Норвегия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Великобритании Сборная Норвегии
    В 17:20 20.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Великобритания — Норвегия в группе A чемпионата мира по хоккею-2024.

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    Последний матч: «Норвегия» — «Великобритания» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Великобритания — Норвегия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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